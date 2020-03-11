Роскачество рассказало, как выбрать правильную пасту в магазине

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Настоящая паста изготавливается исключительно из муки твердых сортов пшеницы высшего сорта. Об этом говорится в сообщении Роскачества, поступившем в ТАСС.

Мука твердых сортов пшеницы содержит такую комбинацию углеводов и белка, благодаря которой продукт можно приготовить до состояния "аль денте", когда макароны не до конца проварены, - именно так готовят пасту в Италии. Если паста приготовлена таким образом, организму будет легче усвоить содержащийся в ней крахмал, а процесс высвобождения глюкозы будет проходить медленно и постепенно. В результате чувство сытости будет сохраняться дольше, указали в Роскачестве.

Мука высшего сорта имеет однородный желтый цвет и отличается высоким содержанием белка и высоким качеством глютена. По типу поверхности паста может быть гладкой, благодаря чему продукт получит легкую текстуру и вкус, либо ребристой - тогда она будет удерживать больше соуса на поверхности, отмечается в сообщении Роскачества.

Чтобы сохранить питательную ценность и качество макаронных изделий, хранить их необходимо в чистом, прохладном и хорошо проветриваемом месте. При этом паста должна находиться в плотно закрытой упаковке, чтобы в ней не завелись насекомые.

Для приготовления 100 гр пасты необходимо 1000 мл воды и 10 гр соли, отмечают эксперты Роскачества. Варить пасту необходимо столько, сколько рекомендовано на упаковке. Как только указанное время истекло или даже на одну или две минуты раньше необходимо слить воду. Оставшуюся после приготовления пасты воду в небольшом количестве можно использовать для приготовления соуса.

Высококачественная паста не требует промывки холодной водой после приготовления, поскольку крахмал на поверхность не выделяется, и такая паста не слипается.