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Распространение коронавируса нового типа

В Панаме зарегистрирована первая смерть от коронавируса

Общее число заболевших в стране достигло восьми человек

МЕХИКО, 11 марта. /ТАСС/. Первая смерть от нового коронавируса была зарегистрирована в Панаме, о чем объявили во вторник вечером власти республики. Жертвой вызванного инфекцией заболевания стал 64-летний глава учебного заведения, сообщила газета La Prensa.

У двоих его коллег также было выявлено заражение вирусом, а общее число заболевших в стране достигло восьми человек. В сложившейся ситуации министр образования Маруха де Вильялобос объявила о приостановке работы государственных и частных школ в ряде регионов.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране.

Случаи инфицирования к настоящему времени были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

Теги
ПанамаРаспространение коронавируса нового типа
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