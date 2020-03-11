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Распространение коронавируса нового типа

В Южной Корее зафиксировано 242 новых случая заражения коронавирусом

Всего в стране отмечено 7755 случаев заболевания

ТАСС, 11 марта. Число заразившихся коронавирусом нового типа в Южной Корее выросло на 242, всего в стране отмечено 7755 случаев заболевания. Об этом в среду сообщил Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

Отмечается, что за сутки умерли шесть человек, общее число летальных исходов в стране достигло 60.

По данным ведомства, из больниц за день выписан 41 выздоровевший пациент. Всего с начала распространения коронавируса в Южной Корее поправились 288 человек.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 61,4 тыс. человек, число случаев заражения превышает 80 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.

Теги
Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
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