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В нацпарке Приморья обнаружили редкую субтропическую птицу бюльбюль

По мнению ученых, ее появление на этой территории связано с глобальным потеплением

ВЛАДИВОСТОК, 11 марта. /ТАСС/. Специалисты национального парка "Земля леопарда" на юге Приморья обнаружили редкую субтропическую птицу - рыжеухий бюльбюль. Ее появление на данной территории связывают с глобальным потеплением климата, сообщила в среду журналистам пресс-служба нацпарка.

"Редкая для России певчая птица - рыжеухий бюльбюль - зафиксирована сотрудниками нацпарка "Земля леопарда". За последние 60 лет в Приморском крае отмечено лишь несколько десятков единичных встреч этих пернатых. Ученые предполагают, что из-за глобального потепления в будущем бюльбюль может окончательно облюбовать регион", - говорится в сообщении.

Птицы семейства бюльбюлевых обычно обитают в субтропических и субэкваториальных регионах, например, на Филиппинских островах, в Японии, Корее и частично в Китае. Эти пернатые имеют небольшие размеры - длина тела до 28 см. Рыжеухий бюльбюль, которого обнаружили в Приморье, имеет серо-коричневую окраску оперения, отличается громким щебечущим пением.

Как считают сотрудники "Земли леопарда", нацпарк в Приморье подходит для обитания этой птицы: территория является особо охраняемой, участки рек и ручьев не замерзают даже зимой, различные виды деревьев и кустарников имеют мягкие плоды для пропитания.

"Более частое появление в Приморье этой южной тропической птицы - один из признаков климатических изменений на нашей планете. Не исключено, что в будущем бюльбюль "переедет" в Россию насовсем, будет вить здесь гнезда и размножаться. До сих пор никаких сведений в пользу размножения этого вида в пределах территории Приморского края собрано не было", - приводятся в сообщении слова заместителя директора ФГБУ "Земля леопарда" по науке, кандидата биологических наук Юрия Дармана.

Национальный парк "Земля леопарда" был создан 5 апреля 2012 года на самом юге Дальнего Востока России, неподалеку от Владивостока. По итогам 2018 года, здесь отмечен 91 взрослый леопард и не менее 22 котят. Кроме того, здесь же зафиксирована максимальная плотность обитания амурского тигра.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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