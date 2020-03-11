CNN: число инфицированных коронавирусом в США приблизилось к 1 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 11 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новым коронавирусом в Соединенных Штатах достигло 975, из которых 31 человек умер.

Об этом сообщила во вторник телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ).

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщал о 712 заразившихся и 27 умерших.

По новым данным CNN, количество инфицированных увеличилось до 975 человек, из них 31 скончался. 24 летальных случая подтверждены в штате Вашингтон на западе страны, три - в Калифорнии, два - во Флориде, остальные - в Нью-Джерси и Южной Дакоте.