Рыбная промышленность Сахалина в 2020 году примет на 30% меньше студотрядовцев

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 марта. /ТАСС/. Потребность рыбопромышленных предприятий Сахалинской области в сезонной работе для студенческих отрядов в этом году составит примерно 500 человек - почти на 30% меньше, чем в 2019 году. Об этом в среду сообщил ТАСС руководитель окружного штаба Дальневосточного федерального округа (ДФО) Молодежной общероссийской общественной организации "Российские студенческие отряды" Роман Гритченко.

Осенью прошлого года президент РФ Владимир Путин после встречи с общественностью, в том числе с представителями студотрядов, поддержал идею более активного привлечения в стране деятельности организации. Студенческие отряды с советских времен ежегодно в летне-осенний период отправляются на Сахалин со всей страны для оплачиваемой работы в рыбопромышленной отрасли региона. Они трудятся на рыбообработке, рыбодобывающих мощностях, консервных, филейных и других переработках водных биологических ресурсов на севере и юге острова. Количество мест для путинных отрядов заявляют сами рыбопромышленные предприятия.

"У нас сейчас идут переговоры с 5-6 рыбоперерабатывающими предприятиями, которые готовы привлечь студентов для работы. Это касается как юга острова, так и севера. В совокупности порядка 500 человек заедет в этом году в Сахалинскую область", - сообщил собеседник агентства и добавил, что студенты приедут из других регионов ДФО и из Сибири. Не исключено, что предприятиям потребуется больше рабочей силы, тогда к работе будут привлечены ребята с Урала и из Поволжья, отметил он.

Планируется, что в этом году также будут получены заявки на студенческую работу на строительных объектах Сахалинской области. Однако этот вопрос сейчас находится на стадии переговоров. "Пока не получили четкий ответ от правительства Сахалинской области по поводу заявок на строительные объекты. Возможно, будем искать что-то собственными силами без помощи властей, то есть самостоятельно договариваться с объектами", - уточнил Гритченко.

В прошлом году на сезонную работу в рыбной отрасли в Сахалинскую область было завезено более 700 студентов. По словам Гритченко, эта цифра является очень низким показателем. Заявка на рабочую силу в период путины снизилась в два раза за последнее пятилетие, хотя количество работодателей не изменилось.

Ранее президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области (АРСО), депутат областной думы Максим Козлов рассказал ТАСС о том, что причина снижения потребности в помощи студотрядов заключается в сокращении промысла тихоокеанских лососей.

Студотряды

Российские студенческие отряды ведут свою историю с 1959 года. Тогда в общественной организации состояли только 339 студентов-добровольцев. Сейчас в отрядах насчитывается более 236,5 тыс. человек - 72 представительства по всей стране. Они занимаются строительством, пассажирскими перевозками, воспитанием детей, обработкой рыбы, сбором урожая, сервисом и другими работами, сотрудничают с ОАО "РЖД", ГК "Олимпстрой", ФСК "ЕЭС", ОАО "Газпром", Госкорпорацией "Росатом" и другими крупнейшими компаниями России.