{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Сеуле выявлен крупный очаг заражения коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом нового типа в Южной Корее выросло до 7755

СЕУЛ, 11 марта. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом нового типа сотрудников одного из сеульских колл-центров и членов их семей составило 90 человек. Как сообщил в среду мэр южнокорейской столицы Пак Вон Сун, этот очаг инфекции стал крупнейшим в городе.

На эту тему
В каких странах обнаружен новый коронавирус?

Центр принадлежит страховой компании и находится в районе Силлим-дон столичного округа Куро-гу. В общей сложности в высотном здании работают 550 человек, которых проверяют на коронавирус. Установлено, что два сотрудника компании связаны с религиозной сектой Синчхончжи, с которой началась масштабная вспышка заболевания в городе Тэгу. Однако анализы показали, что оба сотрудника не являются носителями вируса, отметил Пак Вон Сун.

Число заразившихся коронавирусом нового типа в Южной Корее в среду выросло до 7755, количество летальных исходов в стране достигло 60. Из больниц выписаны 288 выздоровевших пациентов.

Теги
Республика КореяРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
CNN: число инфицированных коронавирусом в США приблизилось к 1 тыс.
Умер 31 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС