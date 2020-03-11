Строители музейного комплекса во Владивостоке остановили работу из-за невыплаты зарплаты

ВЛАДИВОСТОК, 11 марта. /ТАСС/. Строители музейного-театрального комплекса на острове Русский в среду остановили работу из-за выплаты им не полной заработной платы, обратившись с жалобами в прокуратуру. На место стихийного собрания трудового коллектива ООО "Стройтрансгаз-Восток" выехал прокурор Фрунзенского района Владивостока, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

По сообщениям региональных СМИ, работу остановили около тысячи человек, из-за того, что им полностью или частично не выплатили зарплату, не выдают рабочий инвентарь, плохо кормят и не оплачивают переработки.

"Прокурор выехал на место забастовки, все еще находится там, вероятно, в процессе приема заявлений от работников. Пока мы не знаем точных причин забастовки, со слов самих строителей, им обещали большую зарплату, чем выплатили. Деньги они по факту получили, но возможна недоплата", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В свою очередь следственный комитет РФ по Приморскому краю организовал проведение доследственной проверки по факту невыплаты заработной платы работникам ООО "Стройтрансгаз-Восток". "В настоящее время устанавливается количество работников, сумма и срок задолженности по заработной плате. В ходе проверки изымается необходимая документация, опрашиваются сотрудники и представители организации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение [о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела]", - сообщается на сайте СУ СК РФ по Приморскому краю.

В марте 2019 года президент РФ Владимир Путин поручил правительству и руководству регионов открыть новые культурно-образовательные и музейные комплексы во Владивостоке, Калининграде, Кемерове и Севастополе. Правительству и властям субъектов поставили задачу обеспечить начало их функционирования к 31 декабря 2023 года. На Восточном экономическом форуме президент заострил внимание на важности строительства такого центра во Владивостоке, создание комплексов является одним из приоритетных направлений национального проекта "Культура".