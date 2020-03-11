Парад и механизированная колонна впервые пройдут в Якутии и ЕАО в честь 75-летия Победы

ЯКУТСК, 11 марта. /ТАСС/. Торжественный парад впервые пройдет в Якутске и будет посвящено 75-летию Победы, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии. Также в Биробиджане в составе парада Победы 9 мая впервые проедет механизированная колонна из 12 военных машин.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего документ включает 116 мероприятий. Помимо того, 2020 год объявлен в Якутии главой региона Айсеном Николаевым Годом патриотизма.

"Парад (шествие) пройдет 9 мая 2020 года на площади им. В. И. Ленина в Якутске согласно плану основных мероприятий Года памяти и славы в Российской Федерации и Года патриотизма в Республике Саха (Якутия). К 75-годовщине Победы в Великой Отечественной войне по площади Ленина торжественно пройдут 75 колонн пеших "коробок" и военной техники", - сообщили в пресс-службе.

В шествии примут участие 2550 солдат, офицеров, кадетов, юнармейцев, студентов и школьников. Координацией будут заниматься министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии и мэрия Якутска.

Также в Еврейской АО, по сообщению пресс-службы региона, впервые по центральной улице Биробиджана в составе парада Победы 9 мая проедет механизированная колонна из 12 военных машин. В этом году в Еврейской автономной области торжества пройдут по всех населенных пунктах. Также планируется запустить в социальных сетях области проект "Время героев", в котором будут публиковаться рассказы о жителях ЕАО, которые в настоящее время совершают героические поступки, помогают другим людям, вдохновляют окружающих на подвиги.