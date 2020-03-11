Власти Японии контролируют ситуацию с радиоактивной водой на АЭС "Фукусима-1"

ТОКИО, 11 марта. /ТАСС/. Ситуация с постоянно нарастающим массивом радиоактивной и очищенной воды на аварийной АЭС "Фукусима-1" находится под контролем. Об этом заявил в среду на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"В настоящее время ситуация контролируется", - сказал он в ответ на вопросы журналистов. В то же время генсек кабинета дал понять, что правительство пока не выбрало метод решения этой проблемы.

Сейчас три аварийных реактора на АЭС непрерывно заливают водой для охлаждения. Она протекает через бреши в корпусах установок, откачивается и подвергается дезактивации. При этом воду очищают практически от всех радиоактивных веществ за исключением небольшого количества трития, который считается не слишком опасным.

Примерно в тысяче цистерн на территории АЭС скопилось уже свыше 1 млн тонн этой воды, ее количество ежедневно увеличивается более чем на 170 тонн. Администрация станции наращивает количество емкостей, но они будут в любом случае полностью заполнены к лету 2022 года.

31 января комитет экспертов при кабинете министров Японии выступил за то, чтобы слить в океан в целом очищенную от радиоактивных веществ воду с атомной станции "Фукусима-1" или испарить ее в атмосферу. Специалисты полагают, что это не окажет какого-либо воздействия на людей или окружающую среду. При этом слив в океан, по их мнению, легче контролировать на предмет последствий. В то же время правительство Японии опасается, что такой шаг все равно вызовет беспокойство населения и стран-соседей, может ударить по доходам производителей сельскохозяйственной продукции и рыболовной промышленности.

Авария на АЭС "Фукусима-1" произошла в марте 2011 года, когда удар цунами вывел там из строя системы энергоснабжения и охлаждения. В результате в реакторах трех энергоблоков ядерное топливо расплавилось и прожгло их защитные корпуса. Это сопровождалось взрывами водорода, которые повредили и четвертый энергоблок. Произошли выбросы большого объема радиоактивных веществ, что привело к заражению прилегающих к станции районов. К настоящему времени они в значительной мере дезактивированы. Полный демонтаж АЭС будет закончен в 2040-х годах.