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МГУ признан самым влиятельным вузом России по версии RAEX

Второе место занял Санкт-Петербургский государственный университет
Здание МГУ Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Здание МГУ
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Московский государственный университет (МГУ) имени М. В. Ломоносова признан самым влиятельным вузом России по версии рейтингового агентства RAEX, второе место занимает Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе агентства.

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"Самым влиятельным вузом России признан Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова", - сообщили в пресс-службе, уточнив, что превосходство вуза над конкурентами обусловлено, главным образом, высоким влиянием МГУ на формирование элит и на научное сообщество. Как отмечают в агентстве, например, по числу выпускников, которые добились успеха в политике, науке, творчестве, искусстве, бизнесе и других сферах деятельности, Московский университет более чем в два раза обогнал СПбГУ, который занял в рейтинге второе место.

Также в пятерку лидеров вошли Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", Московский физико-технический институт и Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.

При этом в топ-10 списка вошли сразу восемь университетов столичного региона и два из Санкт-Петербурга. Среди вузов, расположенных за пределами двух городов, наивысшие позиции в рейтинге влиятельности заняли Новосибирский государственный университет, расположившийся на 12-м месте, и Уральский федеральный университет - 13-е место.

Авторы отмечают, что данный рейтинг следует признать наиболее "москвоцентричным". Как пояснил результат генеральный директор агентства RAEX Дмитрий Гришанков, столица как главный центр концентрации всех видов ресурсов - интеллектуальных, лоббистских, финансовых и других - имеет неоспоримую фору перед всеми другими городами России во всем, что имеет отношение к влиятельности.

"Москва уверенно побеждает в борьбе за сильных абитуриентов, которые по окончании обучения в вузе имеют, как правило, широкие возможности для построения карьеры, обретения связей в интересующих сферах. Впоследствии добившиеся успеха выпускники оказывают уже непосредственное влияние на общество - от политических решений и бизнес-стратегий до научного, идеологического и культурного влияния", - отметил Гришанков.

Позиция ректоров

"Влиятельность образовательных организаций складывается, прежде всего, из качества их образовательных программ и научных исследований, а подтверждается тем интересом и доверием, которые к ним проявляют внешние партнеры. У Санкт-Петербургского университета такая "аудитория влияния" поистине огромна: среди наших партнеров - органы публичной власти РФ, а также государственные органы зарубежных стран", - привели в агентстве слова ректора СПбГУ Николая Кропачева.

Ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов обратил внимание, что рейтинги влиятельности присутствуют в разных мировых рейтингах, "поскольку в мире в целом значимость и влияние высшего образования на развитие региональных экономик постоянно возрастает".

"В этом смысле появление такого рейтинга в России вполне соответствует мировым трендам. Это позволяет абитуриентам, работодателям, специалистам в образовании и науке ориентироваться в университетском пространстве", - считает Кузьминов.

Методология

В рейтинг вошли 75 вузов, обладающих наибольшим влиянием на общество - на формирование элит, на научное сообщество, молодежь и интернет-аудиторию. Список сформирован по 15 критериям, источниками информации для которых стали анкеты вузов и данные независимых источников: мониторинг трудоустройства выпускников Минобрнауки РФ, база Web Of Science Core Collection, интернет-энциклопедия Wikipedia, компания веб-аналитики Alexa, социальные сети "ВКонтакте" и Facebook и собственные данные агентства RAEX. Рейтинг строится исключительно на объективных показателях и не использует субъективные опросы респондентов.

Теги
РоссияКузьминов, Ярослав ИвановичКропачев, Николай Михайлович
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