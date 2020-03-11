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Распространение коронавируса нового типа

В Китае зафиксировали улучшение ситуации с коронавирусом

Доля выздоровевших за сутки увеличилась с 74,1% до 76,1%

ТАСС, 11 марта. Ситуация с распространением коронавируса в Китае продолжает демонстрировать явную тенденцию к улучшению: за последние сутки выздоровели 1578 человек, заразились всего 24, зафиксировано 22 летальных исхода.

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В общей сложности, по данным Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, количество инфицированных в стране достигло 80,7 тыс. человек, из них выздоровели 61,4 тыс., умерли 3 тыс. 158. Согласно обновленным подсчетам, показатель смертности от вируса по Китаю составляет 3,9% вместо 3,88% днем ранее. Доля выздоровевших за сутки увеличилась с 74,1% до 76,1%.

Сложной остается ситуация в Италии, которая превратилась в крупнейший очаг инфекции за пределами КНР: за сутки там скончались 168 заболевших. С момента начала вспышки коронавируса были инфицированы свыше 10 тыс. человек, немногим более тысячи выздоровели, 631 умер.

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Число заразившихся коронавирусом нового типа в Южной Корее (третий по величине очаг инфекции) выросло на 242, всего в стране отмечено 7755 случаев заболевания, сообщил в среду Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны. За сутки умерли шесть человек, общее число летальных исходов в стране достигло 60.

Первые подтвержденные случаи заражения коронавирусом зафиксированы в Турции, Боливии, Демократической Республике Конго и на Ямайке. В общей сложности инфекция выявлена почти в 110 странах.

В США, где число заразившихся достигло 975, из которых 31 человек умер, распространение коронавируса повлияло на ход кампании по выдвижению кандидатов на президентский пост. Бывший вице-президент США Джозеф Байден и сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, которые претендуют на выдвижение от Демократической партии, из-за угрозы инфекции отменили во вторник митинги по случаю проведения первичных выборов в шести американских штатах. Действующий президент республиканец Дональд Трамп, ведущий кампанию за выдвижение на второй срок, намерен принимать решения о возможной отмене своих предвыборных мероприятий в каждом отдельном случае, исходя из конкретной ситуации.

Теги
БоливияЯмайкаСШАТурцияКонго (ДРК)Байден, Джозеф (Джо)Сандерс, БерниРаспространение коронавируса нового типа
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