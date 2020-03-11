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В ООН заявили, что в госструктурах с каждым годом становится все больше женщин

В мире осталось всего девять стран, где вообще нет женщин-министров. Это, в частности, Саудовская Аравия, Вьетнам, Таиланд и Папуа - Новая Гвинея

ЖЕНЕВА, 11 марта. /ТАСС/. Доля женщин на руководящих государственных постах увеличивается из года в год. Об этом свидетельствует опубликованный в Женеве доклад Межпарламентского союза (МПС) и ООН. Вместе с тем эта доля еще очень мала, считают авторы исследования.

По состоянию на 1 января 2020 года женщины работали в должности  президента или главы правительства в 20 странах, что на одну страну больше, чем в 2019 году и на 12 больше, чем в 2005 году, когда был опубликован первый доклад МПС и ООН о гендерном равенстве в политике. Более половины руководящих постов, занимаемых сейчас женщинами, приходится на Европу. Это, в частности, страны на севере Европы - Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия. В Западном полушарии таких государств всего три - Барбадос, Боливия и Тринидад и Тобаго, в Азии тоже три - Бангладеш, Непал и Сингапур, одна в Африке - Эфиопия и одна в Тихоокеанском регионе - Новая Зеландия.

МПС и ООН расценивают как "обнадеживающую тенденцию" рост доли женщин на министерских постах. Так, в 14 странах эта доля составляет 50 и более процентов. Еще в 16 государствах они располагают от 40% до 50% министерских портфелей. Европа и страны Западного полушария лидируют в вопросе гендерного паритета в кабминах. При этом в двух странах мира - Испании и Финляндии - женщины-министры составляют более 60% членов правительства. Превалирует эта доля также в Никарагуа (58,8%), Колумбии (57,9%), Австрии (57,1%), Перу (55%), Швеции (54,5%), Руанде (53,6%), Албании (53,3%) и Франции (52,9%).

В глобальном масштабе однако эти цифры не столь высоки - всего 21,3% (851 министерский пост из 4003). Правда, авторы доклада обращают внимание на тот факт, что в 2005 году было еще меньше - 14,2%.

Женщины в основном занимают в правительствах должности, связанные с вопросами, касающимися семьи, детей, пожилых и инвалидов, социальной политики, гендерного равенства, профессионального обучения, экологии и энергетики. Из 190 стран, в отношении которых имеются статистические данные, лишь в 25 они руководят министерствами финансов и только в 22 - министерствами обороны.

В мире осталось всего девять государств, где вообще нет женщин-министров. Это Бруней-Даруссалам, Вануату, Вьетнам, Кирибати, Папуа - Новая Гвинея, Саудовская Аравия, Сент-Винсент и Гренадины, Таиланд и Тувалу.

"Трудно спрогнозировать, когда женщины получат равные возможности в политике, поскольку пока мы не видим ясной тенденции", - заявила, комментируя доклад, председатель МПС Габриэла Куэвас Баррон. "Однако абсолютно ясно то, что нынешних усилий недостаточно и некоторые страны движутся в обратном направлении. Мы не можем себе позволить ждать еще четыре поколения, прежде чем мы достигнем гендерного паритета", - подчеркнула она. Баррон призвала "перевести слова в действия" и "обеспечить участие женщин в политике".

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АвстрияАлбанияБангладешБарбадосБоливияБрунейЭфиопияШвецияГвинеяРуандаПеруНепалСингапурТаиландКирибатиТувалуВануатуДанияИспанияФинляндияИсландияНорвегияКолумбияНикарагуаФранцияСент-Винсент и ГренадиныТринидад и ТобагоСаудовская АравияПапуа - Новая ГвинеяНовая ЗеландияВьетнам
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