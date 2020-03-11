В Москве в 2020 году введут в эксплуатацию 12 спортивных объектов

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Двенадцать спортивных объектов будут введены в эксплуатацию в Москве до конца 2020 года. Об этом ТАСС в среду сообщил руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию 12 объектов спорта: два футбольных поля, один ВМХ-велодром, пять спортивных комплексов - среди них уникальный спортивный комплекс, который предназначен для тренировок спортсменов-пятиборцев школы олимпийского резерва "Северный" и многофункциональный спортивный комплекс на территории Мневниковской поймы, два ФОКа, в том числе ФОК для центра спорта и образования "Самбо-70", легкоатлетический манеж. Кроме этого, планируем завершить работы по возведению спортивного кластера "Воробьевы горы", сейчас здесь идет работа по комплексному благоустройству и возрождению этого центра зимних видов спорта", - сказал Загрутдинов.

В 2019 году в Москве было построено более 30 объектов социальной инфраструктуры: 13 зданий школ и детских садов, шесть объектов здравоохранения, шесть спортивных объектов, восемь новых станций метро, а также Московские центральные диаметры (МЦД-1 и МЦД-2), 111 километров дорог, новые мосты, развязки и пешеходные переходы.