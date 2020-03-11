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Адвокат: прокуратура Москвы обжаловала приговор репетитора музыки, избивавшего ученицу

Ранее суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Прокуратура Москвы обжаловала приговор репетитору музыки Мгеру Махсудяну, который получил условный срок за издевательство над одной из учениц. Об этом ТАСС сообщил адвокат потерпевшей стороны Александр Сурков.

"Прокуратура обратилась в Московский городской суд с апелляционным представлением по делу репетитора по музыке Мгера Махсудяна. В представлении прокуратура просит реального наказания для репетитора. Пострадавшая сторона против ужесточения наказания", - сказал адвокат.

Он подчеркнул, что сторона потерпевших не планирует поддержать требование прокуратуры. "Мы не считаем нужным усугублять положение осужденного и поддерживать замену условного наказания реальным сроком. Махсудян наказан в должной степени", - подчеркнул Сурков. По его мнению, условный характер наказания достаточен, чтобы Махсудян испытал раскаяние и сделал необходимые жизненные выводы, а реальный срок может оказать на его жизнь необратимое и разрушающее влияние.

Махсудян приходил к 7-летней ученице домой на Щукинскую улицу дважды в неделю для обучения игре на фортепиано. С начала ноября 2018 года он неоднократно на каждом занятии бил девочку и применял к ней физическую силу, высказывая при этом в ее адрес оскорбления. В апреле этого года родители девочки узнали об избиении, заподозрив неладное и посмотрев запись скрытого видеорегистратора в квартире.

В суде Махсудян свою вину признал, раскаялся в содеянном и принес потерпевшей стороне извинения. Ему было назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года.

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