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Распространение коронавируса нового типа

У внука последнего короля Чехии диагностировали коронавирус

59-летний Карл Габсбург-Лотарингский находится на домашнем карантине

ПРАГА, 11 марта. /ТАСС/. Коронавирус нового типа диагностирован у Карла Габсбурга-Лотарингского - внука последнего чешского короля и императора Австро-Венгрии Карла I (1916-1918), действующего главы дома Габсбургов (одна из наиболее могущественных монарших династий, которая правила во многих европейских странах с 1306-го по 1918 год). Об этом сообщила пражская газета Mlada fronta DNES.

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Карл Габсбург-Лотарингский, которому недавно исполнилось 59 лет, находится на домашнем карантине. Предполагается, что он заразился от одного из своих друзей.

"Несколько дней назад я почувствовал себя плохо. Были признаки простуды. Думал, что это обычный грипп, но вскоре мне позвонил друг и сказал, что недавно был на конгрессе в Швейцарии и после этого у него был диагностирован коронавирус. Я тоже решил сдать анализы. Результаты оказались позитивными", - сказал Габсбург-Лотарингский.

Он проводит карантин на принадлежащей ему вилле близ города Зальцбург. Он настоял, чтобы семья находилась отдельно от него.

"Карантин - вещь пренеприятнейшая, но должен сказать, что я приспособился. Коронавирус, в конце концов, не чума. Как долго мне предстоит оставаться на карантине, определят врачи на основе анализов", - отметил Карл Габсбург-Лотарингский.

Карл Габсбург-Лотарингский, согласно газете, стал первым главой европейского монархического дома, который заразился коронавирусом.

Теги
ЧехияРаспространение коронавируса нового типа
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