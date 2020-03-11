У внука последнего короля Чехии диагностировали коронавирус

ПРАГА, 11 марта. /ТАСС/. Коронавирус нового типа диагностирован у Карла Габсбурга-Лотарингского - внука последнего чешского короля и императора Австро-Венгрии Карла I (1916-1918), действующего главы дома Габсбургов (одна из наиболее могущественных монарших династий, которая правила во многих европейских странах с 1306-го по 1918 год). Об этом сообщила пражская газета Mlada fronta DNES .

Карл Габсбург-Лотарингский, которому недавно исполнилось 59 лет, находится на домашнем карантине. Предполагается, что он заразился от одного из своих друзей.

"Несколько дней назад я почувствовал себя плохо. Были признаки простуды. Думал, что это обычный грипп, но вскоре мне позвонил друг и сказал, что недавно был на конгрессе в Швейцарии и после этого у него был диагностирован коронавирус. Я тоже решил сдать анализы. Результаты оказались позитивными", - сказал Габсбург-Лотарингский.

Он проводит карантин на принадлежащей ему вилле близ города Зальцбург. Он настоял, чтобы семья находилась отдельно от него.

"Карантин - вещь пренеприятнейшая, но должен сказать, что я приспособился. Коронавирус, в конце концов, не чума. Как долго мне предстоит оставаться на карантине, определят врачи на основе анализов", - отметил Карл Габсбург-Лотарингский.

Карл Габсбург-Лотарингский, согласно газете, стал первым главой европейского монархического дома, который заразился коронавирусом.