Совфед одобрил закон о выходе на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии по пенсионным договорам в рамках добровольного пенсионного страхования женщины приобретают с 55 лет, а мужчины - с 60 лет. Закон инициирован группой депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

"Федеральный закон направлен на повышение привлекательности института негосударственного пенсионного обеспечения для граждан, так как ранее принятые законодательные решения в части повышения возраста выхода на пенсию затронули также систему негосударственного пенсионного обеспечения в части увеличения возраста для приобретения права на получение негосударственной пенсии", - говорится в заключении профильного комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

Сейчас законодательство предусматривает поэтапное увеличение возраста, по достижении которого назначается страховая пенсия по старости, до 60 и 65 лет (женщины и мужчины соответственно). Такие изменения также влекут одновременное увеличение возраста выхода на негосударственную пенсию, так как основаниями для выплаты пенсии в пенсионных договорах являются пенсионные основания, установленные законодательством РФ на момент заключения этих договоров. Таким образом, для выходящих на негосударственную пенсию по договорам, заключенным после 1 января 2019 года, право на получение пенсии возникнет в 60 лет (для женщин) и 65 лет (для мужчин), говорится в пояснительной записке.

Поздний выход на негосударственную пенсию делает институт негосударственной пенсии менее привлекательным для потенциальных вкладчиков, в связи с чем объем поступлений в негосударственные пенсионные фонды сокращается, считают авторы документа. Закон возвращает возраст выхода на негосударственную пенсию в 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно. Кроме того, предлагается уточнить пенсионные основания, исключив из них условие о наличии страхового стажа. Уточняется также порядок обращения за негосударственной пенсией.

Документ также гарантирует сохранение права на назначение негосударственной пенсии ранее 55 и 60 лет для женщин и мужчин соответственно в случаях, когда у них возникает право на получение страховой пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению ранее такого возраста (например, для инвалидов, лиц, работающих в районах Крайнего Севера, для граждан из числа работников летно-испытательного состава) вне зависимости от наступления дополнительных оснований.

При этом законом предусмотрена возможность установления по желанию сторон в пенсионных договорах иного повышенного возраста, дающего право на получение негосударственной пенсии, но не выше возраста, по достижении которого приобретается право на страховую пенсию по старости. Негосударственная пенсия будет назначаться гражданину при наличии средств, учтенных на пенсионном счете негосударственного пенсионного обеспечения, со дня обращения за ней, но не ранее чем со дня возникновения права на получение соответствующей пенсии.