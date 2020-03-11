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СФ одобрил сокращение срока рассмотрения заявлений об упрощенном приеме в гражданство РФ

В настоящее время по общему правилу рассмотрение таких заявлений осуществляется в срок до шести месяцев со дня их подачи

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду одобрил закон, который сокращает с шести до трех месяцев срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке.

В настоящее время по общему правилу рассмотрение таких заявлений осуществляется в срок до шести месяцев со дня их подачи. Этот срок будет сокращен до трех месяцев, но речь в законе идет о заявлениях, поданных на территории РФ. При этом для лиц, проживающих за пределами России, срок рассмотрения заявлений останется прежним - шесть месяцев. При этом в случаях необходимости уточнения фактов, свидетельствующих о наличии оснований для отклонения заявлений, срок может быть продлен, но не более чем на три месяца.

Закон в случае его подписания президентом вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

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Россия
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