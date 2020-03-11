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Опросы общественного мнения

Российские работодатели назвали самые дефицитные профессии

В топ вошли инженер, учитель и врач
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Абсолютное большинство работодателей в России назвали дефицитными профессии инженера (100%), а также преподавателя (86%) и врача (84%). Об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты совместного исследования фонда Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ) и Национального агентства развития квалификаций (НАРК).

"В топ дефицитных квалификаций (поиск сотрудников с которыми затруднителен для компании), помимо представителей редких специальностей, таких как оператор по подземному ремонту скважин, вошли также выпускники ряда классических направлений. Так, инженер (100% по шкале дефицитности), учитель (86%) и врач (84%) оказались в топ-10 дефицитных квалификаций, программист (41%) - в топ-20", - следует из данных опроса.

Среди профессиональных компетенций респонденты считают важным для соискателя умение работать в коллективе. Такой навык опрошенные оценили на 4,32 балла из 5 возможных. В этом ряду они также назвали самообразование (4,25 баллов), деловую коммуникацию (4,1 баллов), инициативность (4,07) и применение информационно-коммуникационных технологий (4,06).

Среди мероприятий по восполнению дефицита знаний и умений работников 26% работодателей проводят практику наставничества, 23% - инструктаж работника, 21% - обучение в образовательных организациях, 18% - лекции, семинары, еще 10% предусматривают корпоративное обучение внутри организации. Только 2% не проводят никаких обучающих мероприятий.

Согласно данным ВЦИОМ, главными проблемами при заполнении вакансий по квалификации стали отсутствие претендентов (20%) и необходимой квалификации (20%), а также низкий уровень зарплаты по сравнению с другими работодателями (15%).

В октябре 2019 года фондом ВЦИОМ был проведен массовый экспертный онлайн-опрос среди 13 033 работодателей (руководителей предприятий, линейных руководителей и сотрудников HR-служб) методом основного массива, репрезентирующего отрасли, отобранные для участия в исследовании. Предельная ошибка выборки составляет ±0,8%.

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РоссияОпросы общественного мнения
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