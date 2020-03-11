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Распространение коронавируса нового типа

Bloomberg: E3 отменили из-за коронавируса

Мероприятие было запланировано на июнь

ТАСС, 11 марта. Организаторы одной из крупнейших в мире выставок видеоигровой индустрии Electronic Entertainment Expo (E3) в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) отказались от проведения мероприятия в июне в связи с распространением коронавируса в США. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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По его данным, официально об отмене выставки будет объявлено в среду вечером, однако организаторы уже уведомили о принятом решении ее участников. Как отметило агентство, в настоящее время "изучается возможность проведения Electronic Entertainment Expo в онлайн-формате летом". Изначально предполагалось, что выставка пройдет с 9 по 11 июня.

Крупнейшая в Северной Америке выставка Electronic Entertainment Expo проводится ежегодно с 1995 года. В ее работе участвуют крупнейшие компании по разработке и производству компьютерных игр, в том числе Sony, Microsoft, Nintendo и Ubisoft, которые излагают на ней свои подходы к развитию видеоигр и планы по выпуску новой продукции. В 2019 году выставку посетили более 65 тыс. человек.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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