Таиланд отменил выдачу виз по прибытии для граждан 18 стран

ТАСС, 11 марта. Власти Таиланда в среду приняли решение прекратить выдачу виз по прибытии в страну для граждан 18 государств, в том числе для россиян, чтобы сдержать распространение заражения коронавирусом в стране. Об этом со ссылкой на министра внутренних дел Таиланда сообщило агентство Reuters .

По его данным, по новым правилам, помимо россиян, визы не будут выдавать гражданам Болгарии, Бутана, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Папуа-Новой Гвинеи, Румынии, Саудовской Аравии, Узбекистана и Вануату.

Безвизовый режим также отменяется для граждан Южной Кореи, Италии.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском Ухане. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего заразившихся насчитывается в Италии, Южной Корее и Иране. Случаи инфицирования были выявлены более чем в 100 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано свыше 3,1 тыс. летальных исходов, выздоровели 59,9 тыс. человек, число случаев заражения осталось на отметке 80,7 тыс. Всего же в мире, по данным ВОЗ, заразились свыше 110 тыс. человек, более 4 тыс. умерли.