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Число молодых заключенных в колониях России за 13 лет сократилось в четыре раза

По данным ФСИН, число молодых людей в возрасте до 25 лет в исправительных колониях уменьшилось с 195 тыс. до 52 тыс.

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Россия последовательно сокращает число молодежи, попадающей в места лишения свободы. Об этом свидетельствуют данные статистики ФСИН России, которую изучил корреспондент ТАСС.

По данным ФСИН, за 13 лет число молодых людей в возрасте до 25 лет в исправительных колониях сократилось в 4 раза - с 195 тыс. в 2007 году до 52 тыс. в 2019 году. Еще больше - почти в 9 раз - сократилось число несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных колониях (с 10,7 тыс. в 2007 году до 1 тыс. 155 на конец минувшего года). С 744 до 95 сократилось число осужденных к лишению свободы несовершеннолетних девушек, с 10 тысяч до 1 тыс. 60 - несовершеннолетних юношей.

Число подростков, оказавшихся в колониях для несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет, снизилось с 801 до 52, в возрасте 16-17 лет - с 7,3 тыс. до 804, в возрасте 18-19 лет (по достижению 18 лет осужденный подросток может оставаться в воспитательной колонии без перевода во взрослую - прим. ТАСС) - с 2 тыс. 441 до 299. Число детей-сирот или детей, оставшихся без родительского попечения, попавших в воспитательные колонии, сократилось с 1 тыс. 585 до 136.

Согласно данным ФСИН, из 1,1 тыс. воспитанников колоний для несовершеннолетних 101 отбывают наказание за убийство (в 2007 году - 1 тыс. 59), 99 - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (в 2007 году - 1,5 тыс.), 172 - за изнасилование (в 2007 году - 650), 156 - за кражи (в 2007 году за кражи отбывали наказание в виде лишения свободы 2 тыс. 789 несовершеннолетних).

По информации ведомства, 22% несовершеннолетних отбывают наказания до 2 лет лишения свободы, почти 60% - от 2 до 5 лет, 176 человек - от пяти до восьми лет (в 2007 году такое наказание отбывали 1 тыс. 737 подростков), 35 осужденных - от 8 до 10 лет (в 2007 году было 342 таких осужденных тинейджеров).

Теги
Россия
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