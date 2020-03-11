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В 2019 году 380 сотрудников Росгвардии привлекли к ответственности за коррупцию

По словам главы ведомства Виктора Золотова, 10 из них уволены

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. В 2019 году 380 сотрудников Росгвардии были привлечены к ответственности за коррупционные преступления, 10 из них уволены. Об этом сообщил глава ведомства Виктор Золотов.

"Кадровыми аппаратами и подразделениями собственной безопасности усилен контроль за состоянием профилактики коррупционного поведения. В прошлом году по фактам несоблюдения законодательства о противодействии коррупции привлечено к ответственности 380 человек, из которых 10 уволены", - сказал он на итоговом расширенном заседании коллегии Росгвардии в среду.

Кроме того, как отметил Золотов, "по итогам проверки кандидатов не рекомендованы к приему или перемещению по службе 90 человек".

Директор Росгвардии отметил, что благодаря концентрации усилий на вопросах состояния законности и правопорядка в войсках впервые за три минувшие года удалось достичь наименьшего показателя индекса негативных явлений. "Снизилось количество совершаемых личным составом правонарушений, сократилось число происшествий и небоевых потерь", - добавил он.

Теги
РоссияЗолотов, Виктор Васильевич
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