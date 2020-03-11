{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Росгвардия договорилась с Минздравом обмениваться информацией о владельцах оружия

Глава Росгвардии Виктор Золотов также сообщил, что удалось выработать согласованные позиции по корректировке законодательства в сфере оборота оружия

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Росгвардия и Минздрав договорились обмениваться сведениями о выданных медицинских заключениях владельцам оружия. Об этом на расширенной коллегии Росгвардии сообщил глава ведомства Виктор Золотов.

"Достигнута принципиальная договоренность с Минздравом России о нормативном закреплении положений по направлению в рамках межведомственного электронного взаимодействия в Росгвардию сведений о выданных медицинских заключениях по итогам освидетельствования владельцев оружия и лиц, претендующих на его приобретение", - сказал он.

Золотов также отметил, что Росгвардии с коллегами удалось выработать согласованные позиции по корректировке законодательства в сфере оборота оружия. Также он пояснил, что эта работа проводилась после поручений президента, отданных после ряда трагических событий в образовательных организациях.

"Результатом стал целый пакет законодательных инициатив, предусматривающих отдельные меры по усилению контроля за оборотом оружия, а также установлению дополнительных требований к охранным структурам, обеспечивающим безопасность на объектах образования", - заключил Золотов.

Теги
РоссияЗолотов, Виктор Васильевич
Реклама на ТАСС
Росгвардия к концу года возьмет под защиту девять морских арктических портов
Также ведомство намерено завершить дооборудование порта Сабетта мобильным комплексом в 2020 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС