В России создан центр по взаимодействию в области безопасности объектов в Керчи

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Объединенный координационный центр, обеспечивающий взаимодействие ведомств в области безопасности объектов в Керчи создан в России. Об этом на расширенной коллегии Росгвардии сообщил директор ведомства Виктор Золотов.

"Успешно реализуется намеченный комплекс мер по формированию системы безопасности Керченского транспортного перехода. Создан объединенный координационный центр, обеспечивающий взаимодействие сил и средств Росгвардии, МВД, ФСБ, Минтранса и Минэнерго России, участвующих в выполнении задач по обеспечению безопасности объектов в Керченском проливе", - сказал он.

Золотов также отметил, что Росгвардия обеспечивает безопасность Международного детского центра "Артек", всероссийских детских центров "Орленок", "Океан", и "Смена".