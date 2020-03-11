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Распространение коронавируса нового типа

Росгвардия обеспечит охрану мест изоляции зараженных коронавирусом в России

Виктор Золотов отметил, что войска находятся в постоянной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций
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МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Росгвардия продолжает обеспечивать охрану правопорядка в местах изоляции граждан, зараженных коронавирусом. Об этом на расширенной коллегии ведомства сообщил глава Росгвардии Виктор Золотов.

"Конструктивное взаимодействие складывается со структурами Роспотребнадзора, подтверждением чему стало выполнение уже в текущем году задач по охране мест изоляции граждан, находящихся на карантине и излечении, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции", - сказал он.

Также Золотов отметил, что войска находятся в постоянной готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечивая в том числе авиационную поддержку.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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