СФ предлагает кабмину разрешить тратить материнский капитал на подключение к газу

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Совет Федерации рекомендует правительству РФ подготовить предложения о возможности направления средств материнского капитала на подключение объектов капитального строительства к газораспределительной сети. Об этом говорится в принятом в среду постановлении СФ "О перспективах, темпах и проблемах газификации в субъектах РФ" (имеется в распоряжении ТАСС).

"Рекомендовать правительству РФ подготовить предложения по снижению нагрузки на потребителя в части платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к газораспределительной сети с учетом направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий в части платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к газораспределительной сети", - говорится в документе.

Кроме того, Совфед просит кабмин рассмотреть возможность предоставления населению рассрочки платежа за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к газораспределительной сети.

Согласно закону, в настоящее время тратить средства материнского капитала разрешено на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии для женщин, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей с инвалидностью.

Президент России Владимир Путин 1 марта подписал закон о расширении программы материнского капитала. Законом предусматривается продление программы материнского капитала как минимум до конца 2026 года с его ежегодной индексацией. Материнский капитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 617 рублей.