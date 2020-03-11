{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СФ предлагает кабмину разрешить тратить материнский капитал на подключение к газу

Также Совфед просит правительство рассмотреть возможность предоставления населению рассрочки платежа за подключение объектов капитального строительства к газораспределительной сети

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Совет Федерации рекомендует правительству РФ подготовить предложения о возможности направления средств материнского капитала на подключение объектов капитального строительства к газораспределительной сети. Об этом говорится в принятом в среду постановлении СФ "О перспективах, темпах и проблемах газификации в субъектах РФ" (имеется в распоряжении ТАСС).

"Рекомендовать правительству РФ подготовить предложения по снижению нагрузки на потребителя в части платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к газораспределительной сети с учетом направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала для улучшения жилищных условий в части платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к газораспределительной сети", - говорится в документе.

Кроме того, Совфед просит кабмин рассмотреть возможность предоставления населению рассрочки платежа за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к газораспределительной сети.

Согласно закону, в настоящее время тратить средства материнского капитала разрешено на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии для женщин, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей с инвалидностью.

Президент России Владимир Путин 1 марта подписал закон о расширении программы материнского капитала. Законом предусматривается продление программы материнского капитала как минимум до конца 2026 года с его ежегодной индексацией. Материнский капитал будет выплачиваться семьям, где уже с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок, они получат 466 617 рублей. В случае рождения или усыновления в семьях второго ребенка и последующих детей размер выплаты должен составить 616 617 рублей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Хайнань с 1 февраля направила в провинцию Хубэй более 4,5 тыс. тонн продуктов питания
Также Хайнань поставляла в Хубэй предметы первой необходимости и другие товары, необходимые жителям этого региона
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС