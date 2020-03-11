Росгвардия к концу года возьмет под защиту девять морских арктических портов

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Девять морских арктических портов к концу года будут охранять военнослужащие Росгвардии. Об этом заявил глава ведомства Виктор Золотов в ходе расширенного заседания итоговой коллегии Федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

"К исходу 2020 года под защитой войск [Росгвардии] будут находиться девять морских арктических портов", - сказал он в среду.

Кроме того, Золотов отметил, что в текущем году Росгвардия намерена завершить дооборудование порта Сабетта мобильным комплексом.

Директор ведомства подчеркнул, что в 2019 году установленные войскам задания государственной программы "Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации" выполнены, что позволило сохранить темпы формирования и модернизации нестационарной системы защиты морских портов Северного морского пути. "Значимым событием прошлого года стал прием под охрану войск первой плавучей атомной теплоэлектростанции в акватории морского порта Певек на Чукотке", - добавил он.