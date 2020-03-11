В Росгвардии появится институт военных политруков

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Росгвардия планирует создать внутри ведомства институт военных политруков. Об этом на расширенной коллегии Росгвардии сообщил глава ведомства Виктор Золотов.

"Дальнейшее развитие морально-психологического обеспечения связываем с реализацией проработанных в прошлом году и поддержанных Верховным главнокомандующим предложений по созданию военно-политических органов в войсках", - сказал он.

Также Золотов отметил, что сейчас в ведомстве снизилось количество совершаемых личным составом правонарушений, а также сократилось число происшествий и небоевых потерь.