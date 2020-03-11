{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Росгвардии появится институт военных политруков

Глава ведомства Виктор Золотов отметил снижение количества совершаемых личным составом правонарушений
Глава Росгвардии Виктор Золотов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Глава Росгвардии Виктор Золотов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Росгвардия планирует создать внутри ведомства институт военных политруков. Об этом на расширенной коллегии Росгвардии сообщил глава ведомства Виктор Золотов.

"Дальнейшее развитие морально-психологического обеспечения связываем с реализацией проработанных в прошлом году и поддержанных Верховным главнокомандующим предложений по созданию военно-политических органов в войсках", - сказал он.

Также Золотов отметил, что сейчас в ведомстве снизилось количество совершаемых личным составом правонарушений, а также сократилось число происшествий и небоевых потерь.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Путин обсудил с генсеком ОДКБ борьбу с терроризмом и наркоугрозой
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС