Ударивший Голунова экс-полицейский Уметбаев в суде извинился перед ним

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Бывший полицейский Максим Уметбаев, обвиняемый по делу о незаконном задержании журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова, принес ему извинения и заявил, что рад общественному резонансу этого уголовного дела, передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на его арест.

"Я ударил Голунова, мои действия были непрофессиональными. Мне за свой поступок стыдно, я хочу принести извинения Голунову. Мое неподобающее поведение связано с тем, что я думал, что он преступник. Я рад общественному резонансу и справедливому разбирательству. Надеюсь, что и в отношении меня оно будет таким же", - сказал Уметбаев.

Он признался, что ударил Голунова после задержания, но отрицает, что подбрасывал ему наркотики или фальсифицировал материалы дела. "Я готов подтвердить на полиграфе, что не знал о деле Голунова, занимался разработкой по двум другим делам. Ночью я участвовал в задержании, поэтому у меня был отгул. Я не собирался на работу, но позвонил начальник и сказал, что задержан торговец наркотиками и нужна помощь", - сказал экс-полицейский.

По его словам, он увидел Голунова уже в кабинете полиции, где тот вел себя истерично. "Я потребовал проехать на освидетельствование, а он сказал: "Хочешь, неси меня на руках". Данная фраза меня возмутила, и я нанес пощечину. Не для выбивания показаний, не для того, чтобы покалечить, а чтобы он выполнил законную просьбу и поехал на освидетельствование", - добавил он.