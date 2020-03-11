Москалькова сообщила, что задержанный в США Фирсов не обращался к ней за помощью

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Задержанный в США по подозрению в хищении персональных данных россиянин Кирилл Фирсов не обращался за помощью к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.

"Ко мне этот гражданин не обращался, но у нас специально создана рабочая группа, которая отслеживает ситуации, которые стали известны из прессы и других источников <...> По данному делу нужно изучить документы с тем, чтобы сделать выводы, как это произошло и чем можно помочь", - сказала она в среду журналистам, отвечая на вопрос, поступало ли к ней обращение от Фирсова.

Кроме того, уполномоченный добавила, что в случаях задержания соотечественников за рубежом аппарат омбудсмена связывается с консульством, если усматривается "предвзятость, незаконность и необоснованность", то направляются обращения в международные органы - к верховному комиссару ООН по правам человека, комиссару по правам человека Совета Европы, в другие органы.

"Надо сказать, что они реагируют, если усматривают, действительно, что наш человек был задержан невиновно", - отметила Москалькова.

Согласно судебным материалам, размещенным в электронной базе Южного округа Калифорнии, американские власти задержали Фирсова по подозрению в хищении персональных данных жителей штата Калифорния для их дальнейшей продажи с целью использования в фальшивых удостоверениях личности. Прокуратура Южного округа Калифорнии называет Фирсова администратором платформы DEER.IO. Россиянин был задержан в Международном аэропорту Джона Кеннеди в Нью-Йорке 7 марта.