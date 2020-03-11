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РПЦ создаст список рекомендованной литературы для подростков

Ожидается, что перечень будет опубликован в 2020 году

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) в 2020 году опубликует перечень художественной литературы, рекомендованной для подростков. Об этом сообщил на пресс-конференции, посвященной Дню православной книги (14 марта - прим. ТАСС), председатель Издательского совета Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Калужский и Боровский Климент (Капалин).

"Мы приняли решение создать список детской литературы, литературы, которую будут читать подростки, - детской художественной литературы. Я думаю, что в этом году мы его сформируем и опубликуем", - сказал он.

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