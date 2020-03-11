Кандидата в президенты Абхазии Бжанию выписали из больницы в Краснодаре

КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Врачи Краснодарской краевой больницы №1 в Краснодаре выписали после лечения кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжанию, сообщил в среду ТАСС представитель медицинского учреждения. Бжания направился в Сухум.

"Пациент выписан, он покинул территорию больницы", - сказал собеседник агентства.

Бжанию на минувшей неделе доставили в Краснодарскую краевую больницу №1 из Сочи, куда он был госпитализирован 2 марта. Лидеру абхазской оппозиции стало плохо во время возвращения из Москвы в Сухум при подъезде к границе Абхазии по реке Псоу. По данным Минздрава Абхазии, у Бжании диагностировали воспаление легких, генпрокуратура Абхазии сообщала, что заболевание явилось последствием неблагоприятного воздействия лекарственного средства на его организм.