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Кандидата в президенты Абхазии Бжанию выписали из больницы в Краснодаре

Политик поехал в Сухум
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КРАСНОДАР, 11 марта. /ТАСС/. Врачи Краснодарской краевой больницы №1 в Краснодаре выписали после лечения кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжанию, сообщил в среду ТАСС представитель медицинского учреждения. Бжания направился в Сухум.

"Пациент выписан, он покинул территорию больницы", - сказал собеседник агентства.
Бжанию на минувшей неделе доставили в Краснодарскую краевую больницу №1 из Сочи, куда он был госпитализирован 2 марта. Лидеру абхазской оппозиции стало плохо во время возвращения из Москвы в Сухум при подъезде к границе Абхазии по реке Псоу. По данным Минздрава Абхазии, у Бжании диагностировали воспаление легких, генпрокуратура Абхазии сообщала, что заболевание явилось последствием неблагоприятного воздействия лекарственного средства на его организм.

Теги
РоссияКраснодарский край
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