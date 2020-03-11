Росгвардия пересмотрела требования антитеррористической защиты на объектах Минобразования

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Росгвардия переработала требования антитеррористической защищенности на объектах Минпросвещения и Минобразования. Как сообщил на расширенной коллегии Росгвардии глава ведомства Виктор Золотов, теперь эти объекты должны быть подключены к вневедомственной охране или службе "112".

"В прошлом году с учетом поручений Совета безопасности переработаны требования к антитеррористической защищенности объектов Минпросвещения и Министерства образования с обязательствами по подключению подведомственных им объектов на пульты вневедомственной охраны либо службы "112", - сказал он.

Также Золотов отметил, что в настоящее время организована работа по их категорированию и паспортизации.

"Одновременно с этим, как уже отмечалось, систематизируются подходы к регламентации оказания частных охранных услуг на объектах указанной категории. Повышены лицензионные требования, предъявляемые к кандидатам на работу в частных охранных предприятиях. Сопровождается законодательная инициатива об усилении административной ответственности за осуществление незаконной охранной деятельности", - пояснил Золотов.