МИД Таиланда: отмена выдачи виз по прибытии гражданам 18 стран не коснется туристов из РФ

В среду появилась информация, что власти Таиланда приняли решение прекратить выдачу виз по прибытии в страну для граждан 18 государств, в том числе для россиян, чтобы сдержать распространение коронавируса в стране. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра внутренних дел королевства, визы, помимо россиян, не будут выдаваться гражданам Болгарии, Бутана, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Грузии, Индии, Казахстана, Мальты, Мексики, Науру, Папуа-Новой Гвинеи, Румынии, Саудовской Аравии, Узбекистана и Вануату. Безвизовый режим также отменяется для граждан Южной Кореи, Италии.

Она напомнила, что "между Россией и Таиландом есть соглашение о безвизовом пребывании в течение 30 дней". "Мы пока это не отменяли", - добавила сотрудница внешнеполитического ведомства.

БАНГКОК, 11 марта. /ТАСС/. Власти Таиланда планируют приостановить выдачу виз по прибытии гражданам 18 стран, однако это не коснется туристов из России, поскольку между странами есть соглашение о 30-дневном безвизовом пребывании. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщила сотрудница отдела информации министерства иностранных дел королевства.

"Сегодняшнее объявление [об отмене виз по прибытии для граждан 18 стран] не вступило в силу, поскольку для начала оно должно быть опубликовано в "Королевской газете". Возможно, это произойдет на этой или следующей неделе. Пока неизвестна дата, когда данное нововведение вступит в силу", - пояснила сотрудница МИД.

По ее словам, данная инициатива может коснуться лишь тех людей, которые прилетают в Таиланд на более длительный срок для чего и требуется виза, в том числе по прибытии. Таким образом, граждане перечисленных стран вместо визы по прибытии в Таиланде должны обратиться в таиландское посольство в своей стране, где, вероятно, потребуется медицинская справка о состоянии здоровья, подтверждающая отсутствие коронавируса.

Сотрудница МИД Таиланда особо подчеркнула, что "инициатива не коснется туристов из России, которые прилетят в ближайшее время, поскольку они могут находиться здесь 30 дней по штампу". "Например, если российский гражданин прилетит завтра в Таиланд, то он без проблем получит во время прохождения иммиграционного контроля штамп [для нахождения на территории королевства]", - заверила она.

История вопроса

В ноябре 2018 года кабинет министров Таиланда согласился освободить с 15 ноября по 13 января 2019 года туристов из 20 стран и одной территории от уплаты визового сбора в размере 2000 батов ($63) по прибытии. В результате обладатели паспортов Андорры, Бутана, Болгарии, Китая, Кипра, Эфиопии, Фиджи, Индии, Казахстана, Латвии, Литвы, Мальдив, Мальты, Мавритании, Папуа - Новой Гвинеи, Румынии, Сан-Марино, Саудовской Аравии, Украины и Узбекистана смогли находиться в королевстве 15 дней без оплаты визы. Позже инициатива была продлена до 30 апреля 2019 года, затем до 31 октября и до 30 апреля 2020 года. Власти страны таким образом надеются привлечь больше туристов в королевство.

На данный момент в королевстве подтверждены 59 случаев заболевания, вызванного коронавирусом нового вида, вылечились 34 человека. Также в стране зафиксирован один летальный исход.