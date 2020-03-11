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Госдума вводит запрет на проезд по платным дорогам без оплаты

Инициатива направлена на развитие системы безбарьерных платных дорог

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете движения по платным автодорогам без внесения платы за проезд.

Согласно пояснительной записке, в закон об автомобильных дорогах предлагается ввести "запрет на осуществление движения по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог на транспортных средствах без внесения платы за проезд". Одновременно с этим владельцам платных трасс будет запрещено вводить преференции для каких-либо автомобилистов.

Инициатива направлена на развитие системы безбарьерных платных дорог в РФ. Предлагаемые изменения будут способствовать внедрению и развитию безбарьерных систем взимания платы (free-flow - прим. ТАСС) на платных автомобильных дорогах, а также развитию скоростных автомобильных дорог.

На рассмотрении Госдумы также находится проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы за неоплату проезда по платным трассам.

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