Госдума вводит запрет на проезд по платным дорогам без оплаты

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду приняла в первом чтении правительственный законопроект о запрете движения по платным автодорогам без внесения платы за проезд.

Согласно пояснительной записке, в закон об автомобильных дорогах предлагается ввести "запрет на осуществление движения по платным автомобильным дорогам, платным участкам автомобильных дорог на транспортных средствах без внесения платы за проезд". Одновременно с этим владельцам платных трасс будет запрещено вводить преференции для каких-либо автомобилистов.

Инициатива направлена на развитие системы безбарьерных платных дорог в РФ. Предлагаемые изменения будут способствовать внедрению и развитию безбарьерных систем взимания платы (free-flow - прим. ТАСС) на платных автомобильных дорогах, а также развитию скоростных автомобильных дорог.

На рассмотрении Госдумы также находится проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы за неоплату проезда по платным трассам.