Во ФСИН назвали главную причину попадания россиян в колонии

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Наркопреступления стали самой частой причиной попадания россиян в места лишения свободы. Об этом свидетельствуют данные статистики ФСИН России, которую изучил корреспондент ТАСС.

Согласно статистике ФСИН, если в 2007 году осужденные за незаконный оборот наркотиков составляли четвертую по численности категорию осужденных в колониях (81 тыс.), то в минувшем году - уже самую массовую - 120 тыс., или 28% всех колоний.

Тринадцать лет назад среди осужденных в колониях большая часть отбывала наказание за кражи - 165 тыс. (в 2019 году - 62 тыс.), за убийства и умышленный тяжкий вред здоровью, повлекший смерть, - 122 тыс. (в 2019 году - 85 тыс.), за тяжкий вред здоровью - 103 тыс. (в 2019 году - 40 тыс.). Значительно сократилась за 13 лет и категория осужденных за грабеж - с 71 тыс. до 20 тыс., и за разбой - с 80 тыс. до 25 тыс. Число осужденных за изнасилования снизилось с 25 тыс. до 21 тыс.

Наркопреступления являются и самой частой причиной попадания за решетку женщин. По таким статьям отбывают наказание 13,4 тыс. человек (в 2007 году - 14,5 тыс.). За убийства в колониях находятся 6,6 тыс. женщин (в 2007 году - 9,6 тыс.), за тяжкий вред здоровью - 3,2 тыс. (в 2007 году - 6,4 тыс.), за кражи - 4,2 тыс. (13 лет назад - 11 тыс.), более 5 тыс. - за прочие преступления.

Согласно статистике ФСИН, как и 13 лет назад, большая часть осужденных в колониях отбывает наказание в виде сроков от 5 до 10 лет (в 2019 году - 35% среди всех находящихся в колониях). По 20% имеют сроки от 1 до 3 лет или от 3 до 5 лет, 16,6% приговорены на сроки от 10 до 20 лет, 5,9 тыс. заключенных приговорены на сроки от 20 до 30 лет, 2 тыс. 2 осужденных отбывают пожизненное наказание.

Ежегодно из мест лишения свободы выходят на свободу более 200 тысяч осужденных (в 2007 году - 255 тыс., в 2019 году - 209 тыс.). При этом с учетом того, что доля осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления выросла, а 36% отбывают наказание в третий и более раз, сократилось число освобождающихся условно-досрочно. Если в 2007 году по УДО вышли на свободу 126 тысяч человек, или половина освободившихся, то в 2019 году - лишь 70 тысяч, или примерно одна треть из покинувших колонии.