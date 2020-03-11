Эксперты: поправки в конституцию защитят социальные гарантии граждан

ТАСС, 11 марта. Поправки в конституцию, в случае их принятия Госдумой, позволят закрепить в основном законе Российской Федерации социальные и экономические гарантии граждан. Так считают опрошенные ТАСС дальневосточные эксперты.

Госдума 10 марта приняла во втором - основном - чтении президентский законопроект о поправке к конституции, который включает положения об ограничении числа президентских сроков, расширении полномочий парламента, закреплении социальных гарантий, приоритете основного закона над международными соглашениями, а также о русском языке как языке государствообразующего народа.

Президентские сроки

В обсуждении поправки в конституцию, позволяющей действующему главе государства вновь избираться на новый срок, должны участвовать все граждане страны, считают эксперты. "Валентина Терешкова затронула ту тему, которая сейчас волнует большинство людей, - что будет в 2024 году на выборах президента", - сказал руководитель общественной организации "Молодая гвардия Единой России" в ЕАО Антон Болтов.

У гендиректора НКО Фонд "Инвестиционное агентство ЕАО" Михаила Юркина двоякое отношение к поправке, и голосование 22 апреля позволит определиться с ответом. "С одной стороны, я уважаю Владимира Путина за что, что он сделал после 1990-х годов: восстановил экономику, обеспечил стабильное поступательно развитие, разобрался с проблемами на Кавказе, гарантировал гражданам безопасность. И мне самому хочется, чтобы стабильность в нашей стране сохранялась. Но как экономист, я считаю, что ключ к развитию страны лежит в воспроизводстве и сменяемости власти", - отметил Юркин.

"По итогам голосования в апреле мы узнаем, хочет ли народ продолжать сотрудничество с действующей властью, согласен ли с действующим курсом. Это и есть демократия", - продолжил тему аспирант Института экономических исследований ДВО РАН, индивидуальный предприниматель Антон Файман.

Закрепление социальных гарантий

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края - министр экономического развития Александр Бардалеев обратил внимание на важность закрепления в конституции нормы о соответствии МРОТ прожиточному минимуму и индексации пенсий.

"Россия как часть мирового сообщества, к сожалению, также подвержена колебаниям в мировой экономике. Безусловно, снижение курса рубля может иметь последствия для ситуации на потребительском рынке. И тем важнее скорейшее законодательное закрепление социальных гарантий населения, которое предусматривается в проекте поправок в конституцию", - сказал собеседник.

По мнению заведующего кафедрой экономической теории и госуправления Амурского государственного университета Максима Зинченко, эта поправка подтвердит статус России как социально-ориентированного государства. "Федеральные законы, в которых сегодня прописаны эти меры, изменить значительно проще, чем конституцию. А если норма прописана в конституции, то для ее изменения уже надо будет получить очень серьезный мандат и серьезное доверие от граждан страны", - заметил он.

Приравнивание минимального размера оплаты труда к прожиточному минимуму и индексация пенсий должны стать конституционной гарантией неукоснительного соблюдения прав на всей территории Российской Федерации, считает зампредседателя правительства Якутии Ольга Балабкина. "Эти две позиции должны быть незыблемы и обязательны как для тех, кто непосредственно оплачивает труд в РФ, так и для государства, которое выплачивает пенсию", - сказала она.

Защита суверенитета

Руководитель общественной организации "Молодая гвардия Единой России" в ЕАО отметил, что поправка в конституцию о защите суверенитета позитивно отразится в первую очередь на жителях Крыма и Курильских островов. "Сейчас вокруг нашей страны много вопросов по отчуждению территорий. Думаю, что жителей [Крыма и Курильских островов] очень остро интересует этот вопрос, и если эти поправки будут внесены в конституцию, им будет спокойнее", - сказал Болтов.

По мнению завфедрой Амурского госуниверситета Зинченко, положение о защите суверенитета в конституции позволит предотвратить ситуации, которые были характерны для периода после развала бывшего СССР. "Границы страны должны быть едины, и подобной установки в конституции, на мой взгляд, не хватало в 1990-е годы. Мы помним, что были в то время и попытки дробления России, в различных субъектах возникали мнения о выходе из состава РФ", - сказал он.