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В Театре им. Моссовета рассказали о состоянии здоровья Валентины Талызиной

В театре сообщили, что актриса проходит плановый медицинский осмотр в реабилитационном центре

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Народная артистка РСФСР Валентина Талызина находится в реабилитационном центре на плановом лечении. Об этом сообщила ТАСС в среду Татьяна Горина, руководитель пресс-службы Театра им. Моссовета, где служит актриса.

"Она не госпитализирована. Она в реабилитационном центре. Это плановый осмотр, хочет подлечить здоровье, острых проблем нет", - сказала она.

Талызина родилась 22 января 1935 года в Омске. В 1952-1954 годах училась на экономическом факультете Омского сельскохозяйственного института, но не закончила его. В 1958 году она окончила ГИТИС и сразу была принята в труппу Театра имени Моссовета. Она служит в Театре имени Моссовета уже 62 года, сыграла почти полсотни ролей в спектаклях по произведениям мировой классики и современных авторов. Кроме того, на счету Талызиной более 100 кино- и телефильмов, среди которых такие как "Ирония судьбы, или С легким паром", "Зигзаг удачи", "Афоня", "Старики-разбойники", "Следствие ведут знатоки", "О бедном гусаре замолвите слово", "Старые клячи", а также сериалы "Петербургские тайны", "Линии судьбы", "Достоевский", "Екатерина" и многие другие.

Актриса также является автором нескольких литературных программ на телевидении. Она участвует в проектах на радио, выступает с поэтическими концертами. В 2015 году в московском издательстве АСТ вышла книга Талызиной "Мои пригорки и ручейки", в которой актриса пишет о своем творчестве, о работе в театре и кино, о друзьях и коллегах.

Теги
РоссияТалызина, Валентина Илларионовна
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