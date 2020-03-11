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Распространение коронавируса нового типа

Власти Киева из-за коронавируса приостановили работу образовательных учреждений

Противоэпидемические меры будут действовать, предварительно, до конца марта

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко для противодействия возможному распространению в городе нового коронавируса ввел в действие ряд противоэпидемических мер, в том числе приостановил работу образовательных учреждений.

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"Чтобы предотвратить возможное распространение коронавируса, власти столицы утвердили план противоэпидемических мероприятий и ограничений. Превентивные мероприятия в Киеве вводим с 12 марта, предварительно, до конца марта", - заявил он в видеообращении, которое разместил в среду на странице в Facebook.

Кличко уточнил, что такие меры включают "обеспечение дистанционного обучения в учреждениях общего образования и в высших учебных заведениях", а также ограничение работы детских садов, художественных и спортивных школ. "Также ограничиваем проведения массовых мероприятий в столице. Это касается концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут развлекательные центры и развлекательные зоны в шопинг-молах", - добавил мэр Киева. Кличко обратился к работодателям с просьбой пересмотреть график работы для людей, у которых есть малолетние дети.

Мэр добавил, что пока общественный транспорт в украинской столице будет работать в обычном режиме. В аэропортах же с конца недели будет установлено оборудование для экспресс-тестирования на коронавирус.

По данным открытых источников, в Киеве постоянно проживают около 3 млн человек, то есть почти каждый десятый житель Украины. Кроме того, город является главным транспортным узлом страны.

На Украине 3 марта заявили о первом случае заражения новым коронавирусом. Его диагностировали в Черновцах у украинца, прибывшего из Италии. С 6 марта в Черновицкой области введен 16-дневный карантин. Ограничительные меры касаются запрета массовых мероприятий, концертов, конференций, спортивный событий, приостановки учебного процесса.

 

Теги
УкраинаКличко, Виталий ВладимировичРаспространение коронавируса нового типа
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