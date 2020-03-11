В Волгоградской области спустя два года вновь могут провести референдум по времени

ВОЛГОГРАД, 11 марта. /ТАСС/. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поддержал предложение депутатов облдумы о проведении в апреле референдума о том, вернуть ли в регионе московское время или оставить действующее уже два года местное время - на 1 час позднее московского.

"Я не возражаю, чтобы вынести один из региональных вопросов - вопрос, связанный со временем, надо просто продумать все организационные мероприятия. Вопрос насущный, он волнует людей, уточним у избирательной комиссии - есть ли такое положение", - сказал Бочаров в среду на парламентском часе.

В пресс-службе областной администрации ТАСС уточнили, что "вопрос по времени будет вынесен на голосование в апреле, порядок и формат определит облизбирком". Речь идет о том, чтобы 22 апреля, в день голосования по поправкам к Конституции РФ, провести в регионе также областной референдум, на котором волгоградцы выскажутся, по какому времени им жить - местному или московскому.

18 марта 2018 года, в день выборов президента РФ, жители региона предпочли перейти с московского времени на местное. Почти 59% избирателей высказались за перевод стрелок часов на один час вперед от московского времени, почти 41% - за сохранение в области московского времени.