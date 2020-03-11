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Материнский капитал

Сертификат на маткапитал станет первой автоматической социальной госуслугой в РФ

Пенсионный фонд будет самостоятельно получать все необходимые сведения о гражданах
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Сертификат на материнский капитал станет первой социальной государственной услугой в России, которая будет предоставляться гражданам автоматически после рождения ребенка, сообщил в среду ТАСС министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

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"Выдача сертификата на материнский капитал станет первой в России социальной государственной услугой, которая предоставляется гражданину автоматически, без его участия. Все необходимые сведения Пенсионный фонд будет получать самостоятельно путем межведомственного взаимодействия. Такую задачу - максимально упростить процедуры получения материнского капитала - ставил перед нами президент [России Владимир Путин]", - приводит пресс-служба слова Котякова.

В ведомстве отметили, что с 15 апреля сертификат на материнский капитал будет оформляться в проактивном режиме. После рождения ребенка в Пенсионный фонд РФ (ПФР) будут поступать сведения из Единого реестра записей актов гражданского состояния, в которых уже содержатся все необходимые сведения о ребенке и его родителях. ПФР проверит, есть ли какие-либо ограничения, препятствующие выдаче сертификата. Если таких ограничений нет, то документ будет оформлен, а информация о нем направлена владельцу сертификата.

Если мать зарегистрирована на портале госуслуг, то по факту выдачи сертификата ей придет соответствующее уведомление в личном кабинете, а также на тот контактный номер, который указан на портале, пояснили в министерстве.

Если в Едином реестре записей актов гражданского состояния нет информации о рождении ребенка или у родителя нет регистрации на портале госуслуг, то у матери останется возможность подать заявление лично в отделениях Пенсионного фонда России и в МФЦ, добавили в Минтруде. При этом сроки выдачи сертификата сокращаются с 15 до пяти дней.

В ведомстве ожидают, что в 2020 году порядка 1,1 млн семей будут иметь право на материнский капитал. На финансовое обеспечение принимаемых мер в текущем году запланировано 122 млрд руб.

Теги
Материнский капитал
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