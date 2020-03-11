Трутнев предложил создать новую систему взаимодействий служб при тушении лесных пожаров

УЛАН-УДЭ, 11 марта. /ТАСС/. Вице-премьер правительства РФ - полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев заявил журналистам в Улан-Удэ, что для эффективного тушения лесных пожаров необходимо создать новую систему взаимодействия ответственных служб.

В регионах Дальнего Востока лесные пожары ежегодно становятся острой проблемой. Так, в Бурятии, Якутии и Забайкальском крае за пожароопасный сезон 2019 года было зарегистрировано около 3,4 тыс. пожаров на площади свыше 4,8 млн га.

"Нам надо подумать над проектом предложений по выстраиванию всей цепочки ответственности в отрасли, мне пока кажется, что она недостаточно построена. У нас пока пожар на территории леса - отвечает Рослесхоз. Но у нас населенные пункты в лесах, и если сегодня не тушить эти пожары, то они придут в населенные пункты, а МЧС не имеет права этого делать - они не работают в лесах, это не их полномочия. Мне кажется, вся эта цепочка ответственности - ее надо продумать, она не может быть такой, делить ответственность в чрезвычайных ситуациях вот так резко - неправильно", - сказал Туртнев после совещания, посвященного в том числе предстоящему пожароопасному сезону.

Полпред отметил, что главы регионов рассказали ему о случаях, когда возбуждаются уголовные дела в отношении офицеров МЧС, которые бросили силы на один пожар на землях лесного фонда, а потом загорелся рядом населенный пункт. "Но если бы они не бросили [силы на первый пожар], то пожар бы перешел на территорию других населенных пунктов, - сказал Трутнев. - Вообще пожары всегда тушились всем миром. Мне кажется, здесь надо по-другому распределить ответственность, а вот потом, когда пожар потушен, разбираться, кто виноват, на чьих это землях".

Также, по мнению полпреда, "гасить издержки по тушению пожара должен тот, кто в этом виноват".