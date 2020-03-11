Первый объект туркластера "Духовные истоки" создадут в Пскове до конца 2020 года

ПСКОВ, 11 марта. /ТАСС/. Псковские власти планируют до конца 2020 года завершить первый этап реконструкции улицы Леона Поземского в центре города - первого объекта туристско-рекреационного кластера "Духовные истоки", сообщила в среду ТАСС вице-губернатор региона Нинель Салагаева.

"При создании кластера "Духовные истоки" [до конца 2020 года] проводится реконструкция первого объекта обеспечивающей инфраструктуры - улицы Леона Поземского. Стоимость реконструкции составляет 354,4 млн рублей, в том числе 330 млн рублей - средства субсидии из федерального бюджета", - сказала собеседница агентства, отметив, что в целом работы планируется завершить в 2025 году.

Она помнила, что регион активно участвует в проектах "Серебряное ожерелье" и "Русские усадьбы". Кроме того, здесь создана брендовая экскурсионная программа "Императорский маршрут. Последние Романовы в Пскове", в ходе которого туристы посещают места, где бывал Николай II, знакомятся с историческими фактами о семье Романовых. При этом, по ее словам, Псковской области требуется "значительное обновление туристской инфраструктуры" в муниципалитетах.

Для региона создание кластера имеет важное значение. За счет бюджетных средств планируется создать туристическую инфраструктуру в ряде муниципалитетов: провести реконструкцию инженерных сетей и общественных пространств. Это позволит привлечь инвесторов для строительства гостиниц, ресторанов и других объектов. Первый объект кластера - улица Леона Поземского - проходит через центр Пскова вблизи храма Космы и Дамиана с Примостья XV века, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В туркластер также включены острова Талабского архипелага и места, связанные с личностью императора Николая II.

В проекте нового кластера - создание инфраструктуры в деревне Большая Толба Псковского района. Населенный пункт расположен на берегу Псковского озера и ежегодно принимает тысячи паломников, которые отправляются с деревенской пристани на Талабские острова к могиле старца Николая Залитского. Кроме того, псковские власти намерены обустроить территорию вокруг железнодорожного вокзала в Пскове, который связан с важным историческим событием - в 1917 году в вагоне царского поезда на этом вокзале последний российский император Николай II отрекся от престола.

В настоящий момент в регионе создан туристско-рекреационный кластер "Псковский". Он включает в себя реконструкцию пространства внутри стен Окольного города (древнего города Пскова), крепостной стены города длиной около 9 км, набережных рек Великая и Пскова, обустройство велодорожек, строительство гостиниц, аквапарка. В целом за годы реализации программы на создание кластера "Псковский" было потрачено 7 млрд рублей, в том числе из средств федерального бюджета 1,6 млрд рублей.