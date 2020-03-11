{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Первый объект туркластера "Духовные истоки" создадут в Пскове до конца 2020 года

В регионе также намерены провести реконструкцию инженерных сетей и общественных пространств

ПСКОВ, 11 марта. /ТАСС/. Псковские власти планируют до конца 2020 года завершить первый этап реконструкции улицы Леона Поземского в центре города - первого объекта туристско-рекреационного кластера "Духовные истоки", сообщила в среду ТАСС вице-губернатор региона Нинель Салагаева.

"При создании кластера "Духовные истоки" [до конца 2020 года] проводится реконструкция первого объекта обеспечивающей инфраструктуры - улицы Леона Поземского. Стоимость реконструкции составляет 354,4 млн рублей, в том числе 330 млн рублей - средства субсидии из федерального бюджета", - сказала собеседница агентства, отметив, что в целом работы планируется завершить в 2025 году.

Она помнила, что регион активно участвует в проектах "Серебряное ожерелье" и "Русские усадьбы". Кроме того, здесь создана брендовая экскурсионная программа "Императорский маршрут. Последние Романовы в Пскове", в ходе которого туристы посещают места, где бывал Николай II, знакомятся с историческими фактами о семье Романовых. При этом, по ее словам, Псковской области требуется "значительное обновление туристской инфраструктуры" в муниципалитетах.

Для региона создание кластера имеет важное значение. За счет бюджетных средств планируется создать туристическую инфраструктуру в ряде муниципалитетов: провести реконструкцию инженерных сетей и общественных пространств. Это позволит привлечь инвесторов для строительства гостиниц, ресторанов и других объектов. Первый объект кластера - улица Леона Поземского - проходит через центр Пскова вблизи храма Космы и Дамиана с Примостья XV века, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. В туркластер также включены острова Талабского архипелага и места, связанные с личностью императора Николая II.

В проекте нового кластера - создание инфраструктуры в деревне Большая Толба Псковского района. Населенный пункт расположен на берегу Псковского озера и ежегодно принимает тысячи паломников, которые отправляются с деревенской пристани на Талабские острова к могиле старца Николая Залитского. Кроме того, псковские власти намерены обустроить территорию вокруг железнодорожного вокзала в Пскове, который связан с важным историческим событием - в 1917 году в вагоне царского поезда на этом вокзале последний российский император Николай II отрекся от престола.

В настоящий момент в регионе создан туристско-рекреационный кластер "Псковский". Он включает в себя реконструкцию пространства внутри стен Окольного города (древнего города Пскова), крепостной стены города длиной около 9 км, набережных рек Великая и Пскова, обустройство велодорожек, строительство гостиниц, аквапарка. В целом за годы реализации программы на создание кластера "Псковский" было потрачено 7 млрд рублей, в том числе из средств федерального бюджета 1,6 млрд рублей.

Теги
РоссияПсковская область
Реклама на ТАСС
РПЦ создаст список рекомендованной литературы для подростков
Ожидается, что перечень будет опубликован в 2020 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС