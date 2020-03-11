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"Тотальный диктант" впервые пройдет в севастопольском музее "Херсонес Таврический"

Для проведения акции рассматриваются площадки на улице и в залах музея

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 марта. /ТАСС/. Музей-заповедник "Херсонес Таврический" станет одной из площадок для проведения в 2020 году в Севастополе "Тотального диктанта", сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Херсонес Таврический" примет "Тотальный диктант", такая договоренность действительно есть. Говорить о деталях диктанта, подаче акции и количестве участников пока рано - детали прорабатываются", - сказала сотрудник музея.

В группе "Тотальный диктант в Севастополе" в социальной сети "ВКонтакте" сообщается, что для проведения акции рассматриваются площадки на улице и в залах музея.

По данным правительства Севастополя, в 2019 году в диктанте участвовали 452 человека, 46 из них получили оценку "отлично".

"Тотальный диктант" пройдет 4 апреля, столицей акции в этом году выбран Санкт-Петербург. Автором "Тотального диктанта" стал писатель Андрей Геласимов, который создал пять частей текста на тему космоса. "Тотальный диктант" проводится ежегодно для всех желающих.

Впервые была проведена в 2004 году студентами гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Ее цель - показать, что быть грамотным важно для каждого, убедить, что заниматься русским языком - увлекательно и полезно, и объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

Теги
РоссияСевастополь
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