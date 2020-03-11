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Распространение коронавируса нового типа
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Правительство Украины ввело карантин до 3 апреля по всей стране из-за коронавируса

Режим начинает действовать с 12 марта

КИЕВ, 11 марта. /ТАСС/. Кабинет министров Украины с 12 марта до 3 апреля ввел карантин по всей территории страны, который предполагает закрытие учебных заведений, запрет массовых мероприятий и прекращение авиасообщения с рядом стран, но не предусматривает закрытие границы государства. Об этом в среду сообщила депутат Верховной рады от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар.

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"Ввели карантин. С завтрашнего дня на три недели. До 3 апреля", - написала она в Facebook, добавив, что решение принято кабмином.

Сюмар уточнила, что карантином предполагается "закрытие учебных заведений, запрещение массовых собраний более 200 человек, которые касаются спортивных и культурных мероприятий <...>, закрытие авиасообщения с некоторыми странами". Она добавила, что запрет массовых собраний не касается мероприятий "государственной важности", а также уточнила, что Украина прекратит авиасообщение со странами, где зафиксировано большое количество случаев коронавируса, не назвав их.

Решение кабмина также предполагает закрытие большей части контрольно-пропускных пунктов на границе. "Из 219 останется 49", - отметила депутат. Таким образом, решение правительства не предполагает закрытие границы государства.

Ранее 11 марта власти Киева приняли решение о введении карантина на территории города, которым ученики школ и студенты переводятся на дистанционное обучение, ограничиваются массовые мероприятия, а также закрываются развлекательные центры.

На Украине 3 марта заявили о первом случае заражения новым коронавирусом. Его диагностировали в Черновцах у украинца, прибывшего из Италии. С 6 марта в Черновицкой области введен 16-дневный карантин. Ограничительные меры касаются запрета массовых мероприятий, концертов, конференций, спортивный событий, приостановки учебного процесса.

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УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
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