Рослесхоз: пожароопасный сезон в 2020 году в России будет непредсказуемым

УЛАН-УДЭ, 11 марта. /ТАСС/. Аномально теплая погода в России может привести к затяжной засухе; пожароопасный сезон в 2020 году будет непредсказуемым. Такое мнение в среду выразил замруководителя Рослесхоза Михаил Клинов.

"Погода, которая есть сегодня в России, точно говорит о непредсказуемости пожароопасного сезона 2020 года, говорит о рисках возникновения каких-то затяжных засушливых высокотемпературных периодов", - сказал Клинов журналистам по итогам совещания по подготовке к пожароопасному сезону, которое прошло в Бурятии с участием вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Замглавы Рослесхоза пояснил, что сейчас единичные пожары зафиксированы в Приморье и Забайкалье. В Южном федеральном округе наблюдается аномально теплая погода - температура воздуха достигает 25 градусов. "Поэтому в последние дни, особенно праздничные, достаточно большое количество пожаров было, но коллеги пока с этим справляются достаточно оперативно, большая часть пожаров ликвидируется в течение суток", - добавил Клинов.

По его словам, в течение марта будет проверена готовность подразделений во всех регионах России к пожароопасному сезону.

По данным Рослесхоза, лесные пожары могут начаться уже в апреле на востоке Тывы, в юго-западной части Иркутской области, в Забайкалье и Бурятии. В мае они могут охватить еще пять регионов России.

Как сообщили во вторник в МЧС РФ, пожароопасный сезон на территории России уже начался, зафиксированы первые лесные пожары. Как отметили в ведомстве, малоснежная и аномально теплая зима в центральной части России поспособствовала осложнению лесопожарной обстановки.