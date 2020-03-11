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Распространение коронавируса нового типа

Меркель заявила об угрозе заражения коронавирусом 70% населения

Канцлер Германии при этом не уточнила, о каком временном периоде идет речь и о какой стране
Канцлер ФРГ Ангела Меркель EPA-EFE/OMER MESSINGER
Описание
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
© EPA-EFE/OMER MESSINGER

БЕРЛИН, 11 марта. /ТАСС/. Эксперты утверждают, что новым коронавирусом могут заразиться до 70% населения, поскольку против него пока нет прививок. Об этом заявила в среду в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель.

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"Нужно понимать, что раз вирус уже тут и раз пока у населения против него нет иммунитета, нет прививок, нет терапии, то процент инфицированного населения будет высоким - эксперты говорят о 60-70%", - сказала канцлер. Она не уточнила, о каком временном периоде идет речь и о какой стране. По ее словам, главное сейчас - замедлить распространение вируса. "Речь идет о том, чтобы выиграть время", - сказала канцлер.

Слова о 60-70% повторил глава научно-исследовательского института имени Роберта Коха Лотар Вилер. "С какой скоростью это будет происходить мы не знаем, - сказал он. - Чем медленнее, тем лучше".

Ранее о том, что в теории заразиться может каждый третий говорили несколько немецких вирусологов, в частности, вирусолог берлинской клиники "Шарите" Кристиан Дростен. Меркель же, по данным газеты Bild, оглашала аналогичные прогнозы на закрытом заседании парламентской фракции.

В ФРГ новым коронавирусом заразились, по лабораторно подтвержденным данным, почти 1,3 тыс. человек. У 80% пациентов болезнь протекает в легкой форме либо вообще без последствий. Наибольшую угрозу вирус представляет для пожилых граждан и для людей с хроническими заболеваниями.

Умерли от последствий коронавируса трое жителей ФРГ.

Теги
Меркель, АнгелаГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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