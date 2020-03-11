Автопробег в честь Тотального диктанта пройдет через 14 городов пяти стран

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Автопробег из прошлогодней столицы Тотального диктанта Таллина в столицу акции 2020 года Санкт-Петербург стартовал в среду, он пройдет через 14 городов пяти стран. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе проекта.

"Одиннадцатого марта началось третье Тотальное путешествие проекта через пять стран, чтобы передать статус столицы акции от Таллина Санкт-Петербургу. Автомобили ГАЗ стартовали от Котла культуры в Таллине, чтобы за три недели преодолеть 4253 километра и посетить 14 городов", - сообщили в пресс-службе.

Планируется, что за 21 день команда посетит города, где в этом году будут писать диктант. Это Таллин, Рига, Калининград, Варшава, Брест, Минск, Калуга, Рязань, Владимир, Нижний Новгород, Городец, Москва, Великий Новгород, Санкт-Петербург.

"Мы проедем по странам, где русский язык существует в окружении других языков и культур. За время путешествия мы хотим выяснить не только, как языки наших географических соседей влияют на русский, но и как разные традиции, менталитет живут рядом, но не разъединяют, а объединяют наши страны", - привели в пресс-службе слова руководителя проекта Ольги Ребковец.

По итогам будет создана книга "Тотальные истории". Работать над ней будут российский писатель, колумнист, блогер и редактор Виталий Сероклинов и сибирский писатель, краевед и историк Игорь Маранин. Они участвовали в прошлом автопробеге и стали соавторами книги "Тотальное путешествие: о том, как живут и говорят по-русски".

Акция "Тотальный диктант"

Идея передачи статуса столицы Тотального диктанта была впервые реализована в 2018 году. В 2019 году автоколонна проехала более 13 тыс. километров от Владивостока до Таллина.

Тотальный диктант пройдет 4 апреля, столицей акции в этом году выбран Санкт-Петербург. Автором Тотального диктанта стал писатель Андрей Геласимов, который создал пять частей текста на тему космоса. Акция проводится ежегодно для всех желающих, впервые была проведена в 2004 году студентами гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Сегодня проект организует фонд "Тотальный диктант", расположенный в Новосибирске, а воплощают его активисты и волонтеры в разных уголках планеты.

Цель акции - показать, что быть грамотным важно для каждого, убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно, и объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.

В 2018 году диктант написали около 230 тыс. человек в 76 странах мира, в 2019 году событие охватило 81 страну, объединив более 236 тысяч человек. Авторами диктанта в разное время были Павел Басинский, Гузель Яхина, Леонид Юзефович, Андрей Усачев, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Дина Рубина, Захар Прилепин, Дмитрий Быков. В 2020 году Тотальный диктант пройдет с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.