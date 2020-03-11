Массовые отравления алкоголем зафиксированы в разных провинциях Ирана

ТЕГЕРАН, 11 марта. /ТАСС/. Массовые отравления контрафактным алкоголем зафиксированы в начале марта в трех провинциях Ирана: Альборз, Хузестан и Мазендаран.

В среду заместитель генерального прокурора города Кередж Мохаммад Агайари заявил, что количество смертей после употребления алкоголя в центральной провинции Альборз возросло до 15 человек.

"По состоянию на сегодня 15 человек умерли от употребления алкоголя в провинции", - цитирует его агентство Fars. Агайари добавил, что в рамках расследования инцидента были задержаны три человека, у которых было изъято 4 тыс. литров контрафактного алкоголя.

До этого в понедельник официальный представитель прокуратуры провинции Альборз Мохаммад Агаяри заявил, что семь человек умерли после употребления метилового спирта. По его словам, эти люди по ошибке употребляли его как лекарство от заболеваний, вызванных коронавирусом.

Кроме того, агентство ISNA сообщило, что по состоянию на среду число жертв от некачественного алкоголя в провинции Хузестан достигло 40 человек. Отравление более 200 человек было зафиксировано в регионе в начале марта. Также агентство IRNA отмечает, что с 20 февраля по 10 марта в провинции Мазендеран от контрафактного алкоголя умерло 12 человек.

В Иране в соответствии с исламскими нормами действует сухой закон, который запрещает как производство, так и потребление алкогольных напитков. Граждане страны могут легально приобрести только технический и медицинский спирт. Исключение составляют армянские и ассирийские общины на территории страны, которым официально разрешено употребление и производство алкоголя.